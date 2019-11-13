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Усадьба Берестейского Деда Мороза начнёт свою работу уже 14 декабря

14.11.2019 21:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Предприятие Брестского городского ЖКХ - КУП "Парк культуры и отдыха" готовится к зимнему сезону!

Усадьба Берестейского Деда Мороза начнёт свою работу уже 14 декабря

Расположенная на территории парка Усадьба Берестейского Деда Мороза начнёт свою работу уже 14 декабря.

Усадьба Берестейского Деда Мороза начнёт свою работу уже 14 декабря

Детишкам и их родителям можно будет её посетить в будни в 18.00 и в выходные в 16.00 и 18.00.

Усадьба Берестейского Деда Мороза начнёт свою работу уже 14 декабря

Каждого гостя ожидает подарок.

Усадьба Берестейского Деда Мороза начнёт свою работу уже 14 декабря

Подробную информацию можно получить на сайте Парка культуры и отдыха.

Усадьба Берестейского Деда Мороза начнёт свою работу уже 14 декабря

 
 
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  Предприятие Брестского городского ЖКХ - КУП "Парк культуры и отдыха" готовится к зимнему сезону! Расположенная на территории парка Усадьба Берестейского Деда...
 
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