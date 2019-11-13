Источник материала: Виртуальный Брест

Предприятие Брестского городского ЖКХ - КУП "Парк культуры и отдыха" готовится к зимнему сезону!





Расположенная на территории парка Усадьба Берестейского Деда Мороза начнёт свою работу уже 14 декабря.





Детишкам и их родителям можно будет её посетить в будни в 18.00 и в выходные в 16.00 и 18.00.





Каждого гостя ожидает подарок.





Подробную информацию можно получить на сайте Парка культуры и отдыха.



