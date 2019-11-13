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Усадьба Берестейского Деда Мороза начнёт свою работу уже 14 декабря
14.11.2019 21:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Предприятие Брестского городского ЖКХ - КУП "Парк культуры и отдыха" готовится к зимнему сезону!
Расположенная на территории парка Усадьба Берестейского Деда Мороза начнёт свою работу уже 14 декабря.
Детишкам и их родителям можно будет её посетить в будни в 18.00 и в выходные в 16.00 и 18.00.
Каждого гостя ожидает подарок.
Подробную информацию можно получить на сайте Парка культуры и отдыха.
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Предприятие Брестского городского ЖКХ - КУП "Парк культуры и отдыха" готовится к зимнему сезону! Расположенная на территории парка Усадьба Берестейского Деда...
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