Новый электрический кроссовер Ford будет называться Mustang Mach-E

Источник материала: Tut.by

В следующем году модельный ряд Ford пополнит не совсем обычный электромобиль, внешность которого будет выполнена в стиле пони-кара Mustang. Накануне автогигант официально подтвердил имя будущей новинки — Mustang Mach-E.





Целиком машину рассекретят на специальном мероприятии уже в конце этой недели — за несколько дней до открытия автосалона в Лос-Анджелесе, где Mustang Mach-E представят широкой публике. Для Ford это будет знаковая модель, ведь речь идет о первом «самостоятельном» электромобиле концерна — прежде автогигант выпускал электрические модификации уже существующих моделей.





Из характеристик пока известен только пробег на одной зарядке — около 375 миль (595 км) по циклу WLTP. Стилевое родство с Mustang должно намекать на «горячий» темперамент электрического «паркетника», в гамме которого ожидается сразу несколько модификаций с различными вариантами мощности, передним или полным приводом.





Разработка Mustang Mach-E велась с прицелом на глобальный рынок — сразу после презентации Ford на своем сайте начнет прием предварительных заявок (сперва в США и Европе, а позже и в Китае). Для этого необходимо будет внести предоплату в размере 500 долларов — первые покупатели Mustang Mach-E получат машины в «приветственном» исполнении First Edition.