Жена Мамаева опубликовала видео с операции по удалению бицепсов Рук-Базук

Источник материала: Tut.by

Несколько лет подряд Кирилл Терешин вкалывал в руки вещества, которые увеличили его бицепсы. Это негативно сказалось на здоровье лжекачка: у него началось воспаление. Врачи приняли решение экстренно оперировать мужчину, однако полностью удалить синтол не удалось .

Сейчас Кирилл Терешин проходит восстановление в одной из столичных клиник. А ведь ранее многие медики не хотели браться за его руки, считая ситуацию слишком тяжелой.

Мужчина подумывал пройти лечение за границей, для чего собирал деньги у подписчиков, но неожиданно на помощь пришла супруга футболиста Павла Мамаева. Алана помогла Кириллу найти хорошего специалиста в Москве, который согласился провести операцию, пишет «СтарХит».

И вот Алана Мамаева опубликовала в Instagram видео, на котором можно краем глаза увидеть процесс удаления из рук 23-летнего Кирилла разных веществ, среди которых был и синтол. Алана не могла скрыть сильного волнения за подопечного. «Ужас-ужас, такой худой-худой. Скажи мне, ты готов к операции?» — интересовалась она у Терешина.