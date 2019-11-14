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Жена Мамаева опубликовала видео с операции по удалению бицепсов Рук-Базук

15.11.2019 14:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько лет подряд Кирилл Терешин вкалывал в руки вещества, которые увеличили его бицепсы. Это негативно сказалось на здоровье лжекачка: у него началось воспаление. Врачи приняли решение экстренно оперировать мужчину, однако полностью удалить синтол не удалось.

Сейчас Кирилл Терешин проходит восстановление в одной из столичных клиник. А ведь ранее многие медики не хотели браться за его руки, считая ситуацию слишком тяжелой.

Мужчина подумывал пройти лечение за границей, для чего собирал деньги у подписчиков, но неожиданно на помощь пришла супруга футболиста Павла Мамаева. Алана помогла Кириллу найти хорошего специалиста в Москве, который согласился провести операцию, пишет «СтарХит».

И вот Алана Мамаева опубликовала в Instagram видео, на котором можно краем глаза увидеть процесс удаления из рук 23-летнего Кирилла разных веществ, среди которых был и синтол. Алана не могла скрыть сильного волнения за подопечного. «Ужас-ужас, такой худой-худой. Скажи мне, ты готов к операции?» — интересовалась она у Терешина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руки-базуки. Уже не Базуки. 18/11 @plastika.rf

Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva) 14 Ноя 2019 в 11:24 PST

 
 
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