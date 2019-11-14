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Боялись самосуда. Адвокат объяснил, почему на доцента-расчленителя надели каску
Источник материала: Партизан
Защитник Олега Соколова добавил, что шлем и бронежилет — всё в рамках законодательства.
Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, объяснил, почему на историка во время следственного эксперимента надели каску и бронежилет.
— Это средства индивидуальной защиты в случае, если какой-нибудь злоумышленник захочет судить прямо здесь и сейчас — устроить самосуд, выстрелить в него, — пояснил Александр Почуев.
Он добавил, что Следственный комитет применил предусмотренную законом защиту. По этим же причинам было и оцепление.
— Все работали чётко, — подытожил защитник убийцы аспирантки.
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Защитник Олега Соколова добавил, что шлем и бронежилет — всё в рамках законодательства.
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