|
Первые итоги голосования: в Гродненском психдиспансере 98% за кандидата от власти, один человек — за оппозицию
Источник материала: Партизан
«Образцово-показательно голосует гродненский психо-неврологический диспансер», — написал в своем фейсбуке кандидат в депутаты от партии БНФ Вадим Саранчуков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые итоги голосования: в Гродненском психдиспансере 98% за кандидата от власти, один человек — за оппозицию
«Образцово-показательно голосует гродненский психо-неврологический диспансер», — написал в своем фейсбуке кандидат в депутаты от партии БНФ Вадим Саранчуков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)