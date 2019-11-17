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Чисто гипотетически. Кремль прокомментировал эмоциональные слова Лукашенко о целесообразности Союза
18.11.2019 17:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbk.ru
Слова белорусского президента о взаимоотношениях с Россией и целесообразности сохранения Союзного государства не остались незамеченными Кремлем.
В Москве обратили внимание на эмоциональные заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о "бешеной напряженке" в отношениях Москвы и Минска, сообщил журналистам Дмитрий Песков, передает
"Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой", — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.
По мнению Пескова, белорусский лидер гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы "оно не отвечало интересам" Беларуси.
Напомним, что накануне Лукашенко заявил, что Беларусь не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут улажены принципиальные вопросы в экономике. При этом он возмутился, зачем нужен союз, если каждый год Минску "подсовывают новые условия".
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Слова белорусского президента о взаимоотношениях с Россией и целесообразности сохранения Союзного государства не остались незамеченными Москвой.
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