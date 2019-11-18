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Критерии отнесения бизнеса к малому и среднему пересмотрят
19.11.2019 08:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП страны по итогам 2019 года, как ожидается, составит 28,8%.
«Конечно, это не 40%, которые мы планировали по итогам программы социально-экономического развития на период 2016-2020 годов», - сообщает
Структура экономики меняется. Даже в сегменте промышленности сегодня уже 25% частных компаний.
По словам Дмитрия Крутого, на будущий год запланировано пересмотреть критерии отнесения к этому сегменту и порядок учета, потому что брать только численность – неправильно.
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О том, что в Беларуси в 2020 году планируется пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему, заявил министр экономики Дмитрий Крутой.
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