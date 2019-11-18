Критерии отнесения бизнеса к малому и среднему пересмотрят

Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП страны по итогам 2019 года, как ожидается, составит 28,8%.

«Конечно, это не 40%, которые мы планировали по итогам программы социально-экономического развития на период 2016-2020 годов», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра.

Структура экономики меняется. Даже в сегменте промышленности сегодня уже 25% частных компаний.