ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Критерии отнесения бизнеса к малому и среднему пересмотрят

19.11.2019 08:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Критерии отнесения бизнеса к малому и среднему пересмотрят
Фото из открытых источников

Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП страны по итогам 2019 года, как ожидается, составит 28,8%.

«Конечно, это не 40%, которые мы планировали по итогам программы социально-экономического развития на период 2016-2020 годов», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра.

Структура экономики меняется. Даже в сегменте промышленности сегодня уже 25% частных компаний.

По словам Дмитрия Крутого, на будущий год запланировано пересмотреть критерии отнесения к этому сегменту и порядок учета, потому что брать только численность – неправильно. 

Критерии отнесения бизнеса к малому и среднему пересмотрят
Кейс-форум по вопросам безопасности бизнеса пройдет в Минске
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что в Беларуси в 2020 году планируется пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему, заявил министр экономики Дмитрий Крутой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Артем Милевский forever?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика