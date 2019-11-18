До 600 км на одной зарядке: BMW подтвердила характеристики электрического седана i4

Источник материала: Tut.by

О готовящемся к скорому выходу на рынок трио электрических моделей BMW сообщила еще весной. Среди них был и седан i4, о котором баварцы накануне обнародовали новые подробности.





Напомним, что в основу i4 ляжет концепт i Vision Dynamics, показанный немцами еще осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Разумеется, внешность серийной машины, все еще щедро укутанной в камуфляжную пленку, станет намного проще — при этом баварцы называют i4 не седаном, а модным нынче четырехдверным купе.



BMW i Vision Dynamics





Будущая новинка получит электродвигатель с отдачей, сопоставимой с 4,4-литровым V8 у обновленного седана BMW седьмой серии — 530 лошадиных сил. Емкость блока батарей массой 550 кг — 80 кВтч, благодаря чему на одной зарядке i4 сможет проезжать до 600 км по циклу WLTP. По паспорту выходит больше, чем у Tesla Model S и Porsche Taycan . От станции мощностью 150 кВт аккумулятор сможет восполнить заряд на 80% за 35 минут.

Озвученный ранее срок выхода i4 на рынок пока что остается неизменным — в продажу электрический седан BMW поступит в 2021 году.