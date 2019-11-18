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В Барановичах двухлетняя девочка в гостях у бабушки упала с лестницы и ударилась головой

19.11.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

17 ноября, примерно в 10:53 из учреждения здравоохранения в милицию поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен двухлетний ребёнок.

В Барановичах двухлетняя девочка в гостях у бабушки упала с лестницы и ударилась головой

Следственно-оперативной группой установлено, что утром девочка, находясь в гостях у бабушки и дедушки, поднималась по лестнице на второй этаж частного дома.

При этом ребёнок потерял равновесие и упал в проем между ступенями и перилами с высоты около 145 сантиметров, ударившись головой о ступени.

По данному факту Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка

 
 
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  17 ноября, примерно в 10:53 из учреждения здравоохранения в милицию поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен двухлетний ребёнок. ...
 
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