Учащиеся Слуцкого центра детского творчества завоевали дипломы междунароных конкурсов

Источник материала: Слуцк Город





Учащиеся Слуцкого центра детского творчества приняли участие в международном фестивале современных искусств «M-FEST».

На одной сцене выступали представители более 10 стран, совсем юные и уже опытные артисты. Практически всех современные виды и направления искусства могли увидеть зрители.