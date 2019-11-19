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Учащиеся Слуцкого центра детского творчества завоевали дипломы междунароных конкурсов
20.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Учащиеся Слуцкого центра детского творчества приняли участие в международном фестивале современных искусств «M-FEST».
На одной сцене выступали представители более 10 стран, совсем юные и уже опытные артисты. Практически всех современные виды и направления искусства могли увидеть зрители.
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Учащиеся Слуцкого центра детского творчества приняли участие в международном фестивале современных искусств «M-FEST».
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