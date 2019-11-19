«Горячую линию» по вопросам содержания школ проводит КГК Могилевской области с 27 по 29 ноября

Во всех регионах страны
Комитет государственного контроля Могилевской области совместно с иными контролирующими и надзорными органами региона также начинает изучение состояние зданий, помещений и иных объектов учреждений общего среднего образования.
В связи с этим в КГК региона с 27 по 29 ноября (среда-пятница) будет проводиться тематическая «горячая линия». В указанные -дни с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов по телефону в Могилеве (8-0222) 25-87-47 можно сообщить специалистам КГК (в том числе анонимно) информацию о ненадлежащем содержании зданий, сооружений, изолированных помещений, систем тепло-, газо- и электроснабжения, вентилирования, водоснабжения и канализации, технических средств противопожарной защиты и охранной сигнализации в системе общего среднего образования региона.
Поступившая информация будет использована для проведения соответствующих контрольных и надзорных мероприятий.
Аналогичную информацию с приложением фото, видеоматериалов можно направить Комитету госконтроля по электронной почте