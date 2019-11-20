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Дональд Туск возглавит Европейскую народную партию

21.11.2019 07:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Делегаты 24-го съезда ЕНП подавляющим большинством избрали нового председателя. Уходящий глава Евросовета вступит в новую должность 1 декабря.

Уходящий с должности президента Евросовета Дональд Туск избран новым лидером Европейской народной партии. Об этом в среду, 20 ноября, сообщила пресс-служба ЕНП.
Голосование состоялось в ходе 24-го съезда партии, который проходит в Загребе (Хорватия). 
 
За Туска проголосовал 491 делегат, что составляет 93% от общего количества зарегистрированных при 37 голосах против.
 
Политик вступит в должность президента ЕНП с 1 декабря 2019 года, заменив на этой должности Жозефа Дойля.
 
Избранный лидер партии на новой должности намерен активно бороться с популизмом.
 

Напомним, Туск был избран президентом Европейского Совета в 2014 году и был переизбран на второй срок в 2017. 
 
С 2007 по 2014 он занимал должность премьер-министра Польши.
 
Новым главой Евросовета станет Шарль Мишель, который ранее занимал должность премьер-министра Бельгии.
 
 
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Делегаты 24-го съезда ЕНП подавляющим большинством избрали нового председателя. Уходящий глава Евросовета вступит в новую должность 1 декабря.
 
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