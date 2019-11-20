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МВД: Злоумышленники все чаще пытаются узнать по телефону реквизиты банковских карт

21.11.2019 09:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

МВД: Злоумышленники все чаще пытаются узнать по телефону реквизиты банковских карт

В Беларуси активизировались кибермошенники. Они звонят клиентам банков и представляются сотрудниками контакт-центра или службы безопасности. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"Клиентам банков они сообщают о совершенном в отношении них мошенничестве и под предлогом блокировки счета просят сообщить реквизиты платежных карт. Завладев указанной информацией, они похищают деньги. Только за последние два дня в милицию поступило более 150 заявлений и сообщений от жертв вишинга", - отметила Ольга Чемоданова.

Одна из популярных схем мошенников - напугать жертву. Используются фразы: "с вашей картой происходят мошеннические транзакции", "со счета уже списаны деньги и спасти их можно в считанные минуты", "от вашего имени направлена заявка на кредит, нужно срочно ее отменить", "на ваш счет ошибочно зачислен перевод, его нужно вернуть", пишет БелТА.

МВД напоминает, что ни под каким предлогом не надо передавать платежные реквизиты с полным номером карточки и сроком ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию.

 
 
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В Беларуси активизировались кибермошенники. Они звонят клиентам банков и представляются сотрудниками контакт-центра или службы безопасности. Такую информацию...
 
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