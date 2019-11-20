|
Фоторепортаж с горецкого хлебозавода
21.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На базе Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» прошло открытое производственное совещание с участием председателя райисполкома Александра Бутарева.
Фото Михаила Левцова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» прошло открытое производственное совещание с участием председателя ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)