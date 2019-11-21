|
«Это будет самая живописная работа в Минске». Третий мурал на Притыцкого создают художники из Испании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Третий мурал на улице Притыцкого обрел четкие очертания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совсем скоро жители увидят готовую картину. Над ней уже больше недели трудятся художники из Испании. Изображение завершит серию картин в районе Каменной Горки. Все три мурала объединены идеей показать современную Беларусь через образы молодых людей. Полностью завершат проект в конце ноября.
Олег Ларичев, координатор проекта:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это будет самая живописная работа в Минске». Третий мурал на Притыцкого создают художники из Испании
Новости Беларуси. Третий мурал на улице Притыцкого обрел четкие очертания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совсем скоро жители увидят готовую...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)