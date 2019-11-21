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«Это будет самая живописная работа в Минске». Третий мурал на Притыцкого создают художники из Испании

22.11.2019 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Третий мурал на улице Притыцкого обрел четкие очертания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это будет самая живописная работа в Минске». Третий мурал на Притыцкого создают художники из Испании

Совсем скоро жители увидят готовую картину. Над ней уже больше недели трудятся художники из Испании. Изображение завершит серию картин в районе Каменной Горки. Все три мурала объединены идеей показать современную Беларусь через образы молодых людей. Полностью завершат проект в конце ноября.

«Это будет самая живописная работа в Минске». Третий мурал на Притыцкого создают художники из Испании

Олег Ларичев, координатор проекта:
Это будет самая живописная работа в Минске. Художники стараются работать как в классической живописи: это большие мазки, только акриловая краска, только кисти и валики. Свет важную роль играет в этой работе.

Люди в материале: Олег Ларичев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Третий мурал на улице Притыцкого обрел четкие очертания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совсем скоро жители увидят готовую...
 
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