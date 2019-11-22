Как выбрать удобное и красивое нижнее белье в зависимости от фигуры, цели и погодных условий

Источник материала: Tut.by

DELFI Woman рассказывает, как сориентироваться в разнообразии нижнего белья и выбрать то, которое точно подходит вам по размеру и фасону.

Как выбрать правильное белье

Прежде всего нижнее белье должно быть комфортным. Большую часть дня его никто не видит, даже вы, зато в полной мере чувствуете все последствия неправильного выбора.

Чашечки бюстгальтера должны оставаться гладкими и плотно прилегать к груди, бретели ― не впиваться в кожу, а пояс ― располагаться строго параллельно полу. С нижней частью комплекта то же самое ― ткань должна плотно прилегать, но не впиваться, не съезжать вниз, когда вы садитесь.

Если вы покупаете комплект на каждый день, лучше выбрать гладкий или бесшовный, по возможности ― из натуральных материалов. Оставьте синтетические кружева для будуара, ходить в них ― неприятно, особенно в жару, а заметить, что они просвечивают сквозь одежду ― еще неприятнее. Исключение составляют бралетты, которые носят вместо топов под жакеты, блузы и объемные свитеры.

Если у вас небольшой размер груди, для повседневной носки ни к чему выбирать косточки и поролон ― обычный контурный бюстгальтер отлично справится и с поддержкой, и с красивой формой.

Бельевая «база» ― бесшовные комплекты в черном и нюдовом цвете (белый не так универсален и станет еще заметнее под белой одеждой) и красивый (но все равно удобный!) комплект для настроения.

Обладательницы большого бюста должны выбирать более широкие бретели и плотный пояс, следить за тем, чтобы косточки не причиняли дискомфорта. Сегодня обычные девушки с формами потеснили моделей, благодаря чему даже консервативные бренды стали расширять линейки размеров и снимать правдивые лукбуки, поэтому выбрать красивое белье стало проще: будуарные варианты предлагает Рианна, основавшая Savage x Fenty, Дита фон Тиз, а повседневные можно найти в Lindex, Incanto и H&M.

Корректирующее белье

Корректирующее белье, может, действительно выручит вас и «отфотошопит» фигуру на целый вечер, но если вы не Ким Кардашьян, то лучше оставить этот вариант для особых случаев. Даже если такое белье корректирует не так очевидно, проводить каждый день в синтетике очень неприятно: оно производится только из таких тканей.

В утягивающее белье стоит вложиться ― это одна из позиций, к которой можно присмотреться на распродажах. Среди лидеров индустрии ― бренд Кардашьян Skims, излюбленный Опрой Уинфри Spanx и Maidenform, но различные варианты предлагает и масс-маркет.

Утягивающее белье может отличаться степенью коррекции ― от слегка сглаживающего до компрессионного материала, с акцентами на различных зонах, в зависимости от того, что требуется скорректировать.

Обратите внимание на то, чтобы граница белья не выдавала его наличие, и сделайте выбор в пользу более тонкой ткани. Хотя в таком белье и не бывает по-настоящему комфортно, все равно не стоит выбирать слишком маленькое и носить то, в чем сложно дышать.

Если вы выберете правильное утягивающее белье по размеру, то сможете скорректировать фигуру в пределах 1−2 размеров.

Белье для будущих и кормящих мам

Белье для будущих и кормящих мам можно встретить как в масс-маркете, так и у специализированных брендов: к примеру, такую коллекцию недавно представил известный французский бренд Etam. Обычно оно произведено из мягкой микрофибры и хлопка, бесшовное и удобное. Подбирая белье, обратите внимание, чтобы оно было немного свободным, но справлялось с поддержкой, снижая нагрузку на позвоночник.

Такое специализированное белье прочное, но быстро теряет цвет и форму. Самый удобный вариант — бесшовный бюстгальтер с застежкой спереди. Многие из них приспособлены для кормления, поэтому не торопитесь расставаться с ними после родов. У таких моделей отстегиваются чашечки.

А высокие трусы могут заменить бандаж: они поддерживают спину и берегут от растяжения кожи и мышц.

Термобелье

Лучший друг в период холодов ― термобелье, которое согреет и тело, и душу не только в горах, но и в городских условиях. Скорее всего, на этом слове вы представляете рейтузы с начесом, но не торопитесь с выводами.

Современное термобелье может быть красивым, незаметным и очень теплым. Оно создает первый, наиболее близкий к телу слой и позволяет носить зимой и платья, и джинсы. Лучше всего оно будет работать, если вы откажетесь от акриловых свитеров, которые совершенно не греют.

Термобелье может быть выполнено из тонкой шерсти, хлопка или синтетических материалов, которые удерживают тепло. Чаще всего это комплекты из топа и шорт или легинсов, которые не видны под обычной одеждой, и термоносков, благодаря которым можно забыть об их толстых колючих собратьях.

Найти термобелье можно как в масс-маркете ― например, у Uniqlo и Marks&Spencer, так и у специализированных брендов вроде Helly Hansen и Craft. При покупке обратите внимание на то, какой температурный режим указан производителем: какое-то белье справляется с холодом до минус пяти, а какое-то выдерживает и тридцатиградусные морозы.

Тонкости бельевого стиля

Она спит в этом платье-комбинации или только гуляет в нем по улице? Тонкая грань между бельем и бельевым стилем основательно стерлась. Пока модные эксперты спорят о том, позволительно ли демонстрировать бралетт и ходить в ночнушке, бельевой тренд держится уже не один сезон и уходить не собирается.

А какое нижнее белье выбрать под то, что само выглядит, как нижнее белье? На помощь придут бесшовные комплекты или, если у вас небольшая грудь, стикини и силиконовые чашечки, которые продаются и в Lindex, и в H&M. Их нельзя носить больше восьми часов и лучше избегать в жару.

Не покупайте прозрачные силиконовые бретели, которые якобы не должны быть видны: поверьте, они очень заметны, особенно на свету.

Из-за сложности подбора подходящего белья нередко приходится отказываться от покупки платья с глубоким декольте или вырезом на спине. Заботливые производители уплотняют лиф, а для остальной одежды могут подойти бра без бретелей (которые держатся за счет прорезиненной ленты с изнаночной стороны пояса) или бюстгальтер с U-образным вырезом ― такие можно найти у зарекомендовавших себя Wonderbra, Fashion Forms и Victoria’s Secret.