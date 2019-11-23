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Наталья Цилинская: «Если бы я осталась в спорте, возможно, у меня бы не было ещё троих детей»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
Наталья Цилинская:
И искать какого-то другого тренера мне на тот момент тоже не хотелось. Но всё что ни делается в жизни, всё делается к лучшему. Если бы я осталась в спорте, возможно, у меня бы не было ещё троих детей.
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». В частности, вспоминала события на Олимпиаде в Афинах. Цилинская об Олимпиаде в Афинах: «Об этом...
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