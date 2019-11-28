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Мать дала признательные показания. Завершено расследование убийства ребёнка в Лепеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лепеле завершено расследование уголовного дела об убийстве двухлетнего мальчика.
Как
Матери погибшего предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК РБ. Женщина дала признательные показания. В настоящее время обвиняемая содержится под стражей.
Материалы дела переданы в прокуратуру.
Ранее стало известно, что весной 2019 года в Лепеле 23-летняя местная жительница сообщила о пропаже ребёнка в парке. Однако выяснилось, что женщина гуляла в парке одна.
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Новости Беларуси. В Лепеле завершено расследование уголовного дела об убийстве двухлетнего мальчика. Как сообщает УСК по Витебской области, допрошены свидетели...
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