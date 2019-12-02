Гостиницу и кафе планируют открыть в Коссовском дворце до конца декабря

Источник материала: Виртуальный Брест

В Коссовском дворцово-парковом ансамбле, который расположен в Ивацевичском районе, до конца текущего года заработают гостиница и кафе, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.





Реконструкция Коссовского дворца началась в 2008 году. Работы на объекте вышли на завершающую стадию. Ожидается, что уже в следующем году туристы в полной мере смогут оценить старания реставраторов. Как выглядят отдельные части дворца, можно будет увидеть в канун грядущих праздников. Так, в ближайшее время в комплексе отроется гостиница на 16 мест. Она находится в левом крыле на двух этажах. Из шести номеров один приспособлен для размещения людей с ограниченными возможностями, еще один - повышенной комфортности. Второй этаж в правом крыле отведен под кафе на 49 посадочных мест и бар.

"Предварительно, открытие этих объектов намечено на 25 декабря. В 2020 году внимание будет сконцентрировано на центральном блоке. Его планируется оформить в стиле XVIII-XIX веков", - отметил Артем Брухан.

На реконструкцию Коссовского дворцово-паркового ансамбля в нынешнем году из республиканского и областного бюджетов выделено более Br6 млн. Дворец будет представлять собой многофункциональный комплекс. Помимо прочего там оборудуют музейный блок и выставочные залы.

Коссовский дворец (Пусловских) называют архитектурной жемчужиной Беларуси. Он пережил непростые времена. В конце XIX столетия стремительно переходил от одного владельца к другому, пока не был отписан в государственную казну. Во время Первой мировой войны его разграбили, в 1944 году при проведении операции "Багратион" подожгли. По словам очевидцев, пожар бушевал около десяти дней.

В ноябре 2017 года в восстановленном здании открыта временная музейная экспозиция. В пяти залах представлены информация и экспонаты о Коссово и окрестностях, роде Пусловских, археологические находки. Также туристы могут узнать об этапах реставрации достопримечательности.