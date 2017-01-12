МИНСК, 13 янв — Sputnik. Ушедший год дался белорусам нелегко, однако трудности закаляют, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на официальном приеме от имени главы государства на старый Новый год.

"Мы видим цель и то, что нужно для ее достижения. Каким будет завтра нашей страны, зависит только от того, с какой отдачей мы будем работать сегодня", — цитирует слова президента его пресс-служба.

Лукашенко в своей речи отметил, что каждый белорус должен чувствовать ответственность за судьбу своей страны, в этом и есть будущее и сила республики.

Говоря о том, что тема суверенитета и независимости Беларуси в последнее время часто затрагивается в СМИ, белорусский лидер отметил, что это происходит "не потому, что нам кто-то угрожает". Президент подчеркнул, что возможность создать суверенное государство судьба подарила белорусам спустя долгие годы.

"Мы с вами сделали его", — сказал глава государства.

Кроме того президент вручил государственные награды. Медалью "За трудовые заслуги" награждена начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан, медаль Франциска Скорина получили дирекции специальных проектов ЗАО "Второй национальный телеканал" Анжела Микульская, директор дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Игорь Позняк, артист балета Национального академического Большого театра оперы и балета Надежда Филиппова.

Спортсмен-инструктору национальной команды Беларуси по легкой атлетике Ольге Мазуренок была удостоена почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".

Глава государства также объявил благодарности ряду представителей Белтелерадиокомпании.