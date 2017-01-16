МИНСК, 17 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал планы Минска построить за счет Европы центры содержания нелегальных мигрантов.



© REUTERS Elias Marcou МВД уточнило, для каких беженцев построят центры за деньги Евросоюза

"Есть тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для мигрантов нелегальных на территории Беларуси. Учитывая, что у нас с нет оформленной наземной сухопутной границы, это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений. Мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему. Мы, в принципе, уже давно ведем переговоры о единой миграционной политике. Сейчас, думаю, все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам", — сказал Лавров на пресс-конференции, онлайн-трансляцию которой ведет Sputnik Беларусь.

При этом министерство иностранных дел Беларуси, говоря о реализации проекта с ЕС, просит журналистов не употреблять слово "лагерь", отмечая, что речь идет о центрах для мигрантов.

. @Motolko Совместный проект с @IOMBelarus по Партнерству ради мобильности. Аккуратней с формулировками — центр на 30-50 мест это не "лагерь" — МИД Беларуси (@BelarusMID) 13 января 2017 г.

​Как ранее сообщал Spuntik, Еврокомиссия приняла решение реализовать в Беларуси проект международной технической помощи , который призван решить вопросы, связанные с увеличением потока нелегальных мигрантов. На реализацию проекта республике будет выделено 7 миллионов евро.

Международная техническая помощь будет предоставлена ЕС через представительство МОМ. Партнерами МВД выступят Госпогранкомитет, МИД, представительство управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, а также отдельные белорусские общественные объединения, занимающиеся вопросами оказания помощи наиболее уязвимым категориям мигрантов.

"Речь идет только о задержанных в Беларуси незаконных мигрантах, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут", — пояснили во вторник в министерстве внутренних дел.

Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач.