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У Москвы возник вопрос относительно лагерей мигрантов в Беларуси
17.01.2017 11:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал планы Минска построить за счет Европы центры содержания нелегальных мигрантов.
© REUTERS Elias Marcou
"Есть тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для мигрантов нелегальных на территории Беларуси. Учитывая, что у нас с нет оформленной наземной сухопутной границы, это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений. Мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему. Мы, в принципе, уже давно ведем переговоры о единой миграционной политике. Сейчас, думаю, все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам", — сказал Лавров на пресс-конференции,
При этом министерство иностранных дел Беларуси, говоря о реализации проекта с ЕС, просит журналистов не употреблять слово "лагерь", отмечая, что речь идет о центрах для мигрантов.
Как ранее сообщал Spuntik, Еврокомиссия приняла решение реализовать в Беларуси
Международная техническая помощь будет предоставлена ЕС через представительство МОМ. Партнерами МВД выступят Госпогранкомитет, МИД, представительство управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, а также отдельные белорусские общественные объединения, занимающиеся вопросами оказания помощи наиболее уязвимым категориям мигрантов.
"Речь идет только о задержанных в Беларуси незаконных мигрантах, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут", — пояснили во вторник в министерстве внутренних дел.
Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач.
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МВД уточнило, для каких беженцев построят центры за деньги Евросоюза.
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