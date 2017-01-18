В интересах США и всего мира — наладить конструктивные отношения с Россией, заявил Барак Обама на своей последней пресс-конференции в статусе президента Соединенных Штатов.



© REUTERS Jonathan Ernst С чем приходит в Белый дом Дональд Трамп

В ходе пресс-конференции Обама пообещал, что будет присутствовать на инаугурации Трампа — говорит, погоду он проверял, она новоизбранному президенту благоволит. Например, сам Обама на своей первой инаугурации замерз.

Обама признался, что хотел бы появиться на пресс-конференции в менее официальном виде и без галстука, но последовал совету супруги Мишель Обамы — и предстал перед журналистами во всем доступном президенту великолепии.

Про "WikiLeaks"

За три дня до ухода из Белого дома президент США Барак Обама сделал то, о чем его просили очень давно — сократил 35-летний срок информатору из Пентагона Челси Мэннинг. Она выйдет на свободу уже 17 мая 2017.

"Челси Меннинг отсидела срок. С учетом того, что она предстала перед судом, она признала свою ответственность за совершенные преступления, и то наказание, которое она получила, было несоразмерно тем сроком, которые получили другие авторы утечек. Я не помиловал ее, а сократил срок. Я уверен, что правосудие свершилось", — пояснил Обама.



© REUTERS Joshua Roberts Последняя пресс-конференция Обамы

Брэдли Мэннинг, позднее объявивший о смене пола и сменивший имя на Челси, поступил на службу в вооруженные силы США в 2009 году. Он работал аналитиком разведданных в Ираке и имел доступ к секретным документам об операциях Пентагона. Узнав, что действия США в Ираке далеки от идеальных, Брэдли связался с командой WikiLeaks.

Обама уверен, что в кибервеке необходимо заботиться о том, чтобы искать равновесие между открытостью и ответственностью, чтобы открытость не была использована во вред США.

Советы Трампу

Журналисты вспомнили, что Трамп пообещал наладить отношения с Россией и поинтересовались, какие совету будущему президенту хотел бы дать Обама. Действующий глава США заявил, что конструктивные отношения с Россией в интересах не только США, но и всего мира, и именно налаживанием отношений он занимался на посту президента.

Обама сказал, что на протяжении двух президентских сроков старался помогать России диверсифицировать экономику.



© REUTERS Jonathan Ernst Yes, we did: Обама выступил с прощальной речью

"Мы помогали им как можно лучше использовать удивительные таланты российского народа. Когда Путин вновь стал президентом, началась эскалация антиамериканской риторики. Вернулся подход к международным отношениям, основанным на идее: все, что хорошо для Америке, плохо для России", — рассказал журналистам Обама.

Он уверен, что возвращение такой риторики, характерной для времен "холодной войны", усложняет двусторонние отношения.

"Я придерживался этого мнения на протяжении всего президентского срока. Где это было возможно, мы с Россией сотрудничали. Придя к власти, я многое сделал, чтобы помочь России стать конструктивным партнером международного сообщества", — сказал Обама.

Он вспомнил и отношения России и Украины. Обама уверен, у двух стран должны быть близкие отношения, но "большие страны не должны запугивать своих соседей".

"Они близки исторически, культурно и социально. Но Украина независимая страна", — резюмировал Обама.

Именно украинский вопрос, а не вопрос ядерного вооружения, Обама называет причиной санкций в отношении России.

"Было бы хорошо не смешивать вопрос санкций и ядерный вопрос. В ходе моего президентского срока в ходе переговоров с Россией были существенно уменьшены ядерные арсеналы — и наши, и российские. Если Трамп сможет продолжить этот диалог, будет прекрасно. Но введение санкций против России связано именно с их действиями в отношении Украины", — сказал Обама.

О республиканцах

Обама сослался на данные социологического исследования, согласно которому треть членов партии республиканцев поддерживают российского президента Владимира Путина.

"Бывшего сотрудника КГБ! Роналд Рейган (перешедший в свое время из демократов в партию республиканцев) в гробу бы перевернулся", — резюмировал Обама.

Несмотря на то, что Обама — сторонник мирной передачи власти, несколько десятков демократов из числа его сторонников недавно заявили, что не намерены приходить на церемонию инаугурации Трампа, так их возмущают взгляды оппонентов.



© Sputnik / Виктор Толочко Прощай, Обама: история моего разочарования

"Я уже говорил, что мои переговоры с Трампом были весьма сердечны. <…> Я исхожу из допущения, что Дональд Трамп, перейдя к действиям, к реализации планов повысить количество рабочих мест, предоставить всеобщую медицинскую страховку, увидит, насколько сложно выполнить некоторые его обещания. Но не думаю, что он придет к этому раньше, чем привет присягу и посидит за рабочим столом", — уверен Обама

Он заметил, что принимая решения, он полагается на целую команду людей, некоторым из них — чуть больше двадцати лет, но они выполняют важные функции. Именно от команды зависит, какие решения принимает президент.

"Это главный совет, который я дал Трампу. Если он окажется среди людей, которые будут говорить ему только то, что хочет слышать, реальность будет мстить. Что касается инаугурации, и я, и Мишель будем присутствовать. Погоду проверял — будет не так холодно, как во время моей первой инаугурации, помнится, я замерз", — пошутил Обама.

Обама — журналистам: вы не должны меня хвалить

"Вы не обязаны всегда хвалить президента, задавайте вопросы исходя из интересов тех, кто направил нас с вами сюда", — обратился Обама к журналистам.

Он заверил, что благодаря журналистской критике он не раз давал поручения своей команде.

"Свободная пресса — компонент самоуправления. Этот инструмент не будет хорошо работать, если общественность не будет достаточно информированной", — уверен Обама.

Удалясь из поля пристального внимания прессы, Обама пообещал стать ее аудиторией.

Президент заявил, что в ближайший год планирует больше проводить времени с семьей, но как гражданин намерен публично высказываться по важным вопросам — дискриминации, высылке мигрантов и нападкам на прессу.

"Я хотел бы писать, хотел бы помолчать и некоторое время не слышать своего голоса, хотел бы провести время с детьми. Но я по-прежнему гражданин", — заявил Обама.