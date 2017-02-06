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Обзор важнейших событий 6 февраля 2017 года
06.02.2017 23:40 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 6 февраля. Структура Администрации президента будет оптимизирована на 30%, сообщила глава администрации Наталья Кочанова после совещания у Александра Лукашенко. "Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в Администрации президента. Структура администрации невелика: 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили", — сказала чиновница. Фактически оптимизация должна произойти с 1 мая, когда вступит в действие соответствующий указ, сообщила Кочанова, добавив, что это — лишь первый шаг в работе по сокращению штатной численности государственных органов по всей стране.
Александр Лукашенко подверг критике работу Академии управления при президенте, Информационно-аналитического центра при Администрации президента и Национального пресс-центра. Он потребовал "объективной оценки деятельности Академии управления". "Пожалуйста, исполняйте и не затягивайте. Если нынешнее руководство Академии управления не понимает, что делать, его нужно немедленно заменить. Туда оно было и направлено для того, чтобы провести нормальную работу", — сказал Лукашенко. По его словам, совершенствовать работу Академии управления необходимо с образовательных программ. "Надо посмотреть, кого мы там будем готовить, и под них делать программы. Туда должны попадать только перспективные будущие государственные служащие, которые завтра будут востребованы", — подчеркнул он.
В Администрации президента не видят оснований для внесения предложений об отмене декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Об этом говорится в официальном ответе на обращение депутата Палаты представителей Анны Канопацкой за подписью заместителя главы Администрации президента Валерия Мицкевича. В ответе отмечается, что реализация декрета "направлена не столько на пополнение государственного бюджета, сколько на предотвращение иждивенческих настроений в обществе и достижение иных социально значимых целей". В числе таких целей называются "сокращение теневой экономики, вовлечение населения в разрешенные белорусским законодательством виды деятельности, а также возвращение к созидательной жизни лиц, ведущих асоциальный образ жизни". В письме также сказано, что мониторинг практики применения декрета "демонстрирует поддержку данного документа подавляющей частью граждан, занятых в реальном секторе экономики". Кроме того, после издания декрета на предприятиях "замедлилась текучесть кадров, были заполнены многие невостребованные вакансии", "люди стали дорожить своими рабочими местами, обеспечивая стабильность трудовых ресурсов предприятий".
Министерство информации в 2016 году вынесло 16 письменных предупреждений СМИ и интернет-ресурсам, сообщила глава ведомства Лилия Ананич. По ее словам, в прошлом году Мининформ усилил контроль соблюдения законодательства о СМИ распространителями телевизионной и радиовещательной продукции. Чиновница призвала подключиться к контролю местные органы власти и заявила, что Мининформ и в дальнейшем будет требователен к компаниям, работающим на медиапространстве страны, в плане соблюдения законодательства о СМИ.
Информационная компания БелаПАН выступила с заявлением по поводу прошедшего 3 февраля мероприятия "Большой разговор с президентом". "По итогам приходится констатировать, что хуже организованного мероприятия с участием Александра Лукашенко нам видеть до сих пор еще не приходилось. Несмотря на рекордную продолжительность встречи — 7 часов 20 минут — и общее количество участников (более ста), мало кому удалось поучаствовать в разговоре. Остальных, похоже, позвали ради массовки. Но если участие в таком мероприятии может потешить самолюбие общественных деятелей и экспертов, то журналистам такие утехи не нужны. Из представителей СМИ, посаженных за один стол с главой государства около персональных микрофонов, только третьей части дали возможность задать вопрос", — говорится в заявлении.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 6 февраля. Структура Администрации президента будет оптимизирована на 30%, сообщила глава администрации Наталья Кочанова после совещания у Александра...
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