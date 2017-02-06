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МВД Беларуси: Должностные лица Россельхознадзора в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции в РФ, проводится проверка
07.02.2017 17:24 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 7 февраля. "В целях предотвращения вреда экономическим интересам Беларуси подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных ст. 249 УК (дискредитация деловой репутации конкурента), сообщает белорусское милицейское ведомство.
По материалам осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета государственного контроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств.
"Министерство внутренних дел располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей", -- говорится в сообщении МВД.
В частности, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более 5 млн. рублей.
По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки, заверили в МВД.
Напомним, 3 февраля на встрече с журналистами и экспертами президент Беларуси Александр Лукашенко поручил главе МВД Игорю Шуневичу рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.
"Надо изучить, Игорь Анатольевич, вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру, за нанесение ущерба государству. Возбудить уголовное дело, и мы его достанем", — сказал он. (В 2013 году в Беларуси были возбуждены уголовные дела в отношении гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера и главного акционера компании Сулеймана Керимова. При этом Баумгертнер был задержан в Минске, а Керимов объявлен в международный розыск.)
По словам Лукашенко, когда Данкверт "побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит". "Все эти данкверты — люди заинтересованные. У каждого огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта: или крышуют, или где-то работают, или собственники. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры", — сказал глава государства.
Лукашенко отметил, что Россия закупает 7 млн тонн молока. "Мы поставляем чуть больше 4 миллионов, 3 миллиона еще свободно. Зачем блокировать белорусский товар? Нам же надо его продать, чтобы заплатить вам за газ. Мы на этом не наживаемся", — сказал он.
Белорусский руководитель также сообщил, что после введения Россией продуктового эмбарго Беларусь пообещала не пропускать санкционные товары через границу. "Но если мы получаем сырье (про молоко, яблоки, рыбу они говорят и прочее), мы перерабатываем его. Это уже другой товар. Мы поставляем исключительно белорусское. Причем, как в советские времена, на экспорт качество должно быть идеальным", — пояснил он.
Лукашенко назвал российские перерабатывающие предприятия "дореволюционными". "Нам страшно на них зайти. Они далеки от наших модернизированных перерабатывающих предприятий. И они это признают", — отметил он.
В ответ на это пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила: "Действия, которые предпринимались Россельхознадзором, направлены на обеспечение безопасности и легальности осуществляемых поставок из других стран на нашу территорию". Она подчеркнула, что Россельхознадзор действует в рамках российского законодательства и законодательства ЕАЭС, правил международной торговли. "Каких-либо последствий мы в этом отношении совершенно не боимся", — добавила Мелано.
Сам Данкверт в тот же день сообщил, что с 6 февраля Россия ограничит поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси. По его словам, в декабре 2016 года Россельхознадзор поставил под сомнение "истинность белорусского происхождения" продукции СООО "Георгий и сыновья" и предложил белорусской стороне провести совместную проверку предприятия. Но белорусские чиновники отказались, тем самым подтвердив подозрения Россельхознадзора о существовании мошеннических схем на производстве — вместо белорусского мяса использовалось украинское сырье.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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МВД Беларуси: Должностные лица Россельхознадзора в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции в РФ, проводится проверка
Минск, 7 февраля. "В целях предотвращения вреда экономическим интересам Беларуси подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних...
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