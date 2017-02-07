|
Песков: даты встречи Путина и Лукашенко пока нет
08.02.2017 12:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Москва и Минск пока не могут согласовать дату проведения Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства, сообщает РИА Новости.
В начале февраля Кремль выступил с предложением провести встречу глав государств 9 февраля. Накануне
"Нет пока даты. Не удалось согласовать графики двух глав государств в плане проведения ВГС — Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Процесс продолжается", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй день в Кремле заявляют о том, что стороны не могут договорится о времени проведения ВГС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии