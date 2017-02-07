МИНСК, 8 фев — Sputnik. Москва и Минск пока не могут согласовать дату проведения Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства, сообщает РИА Новости.

В начале февраля Кремль выступил с предложением провести встречу глав государств 9 февраля. Накануне в Москве заявили, что о дате стороны еще не договорились .

"Нет пока даты. Не удалось согласовать графики двух глав государств в плане проведения ВГС — Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Процесс продолжается", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.