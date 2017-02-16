МИНСК, 17 фев — Sputnik. Кремль не рассматривает возможность введения визового режима между Беларусью и Россией, заявил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) накануне опубликовал данные о том, что порядка 78% россиян выступают за введение визового режиме между Беларусью и РФ.



© Sputnik/ Виктор Толочко Срок пребывания безвизовых туристов в Беларуси может быть увеличен

Такое количество поддерживающих визовый вопрос вызвано решением Беларуси разрешить пятидневный безвизовый въезд для жителей 80 государств. Впрочем, Россия визы для белорусов вводить не планирует.

"Нет, такая тема не рассматривается", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, возможно ли введение визового режима.

Указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств вступил в силу 12 февраля. Документ устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск.

В декабре глава ФСБ Александр Бортников подписал указ о создании Россией пограничной зоны с Беларусью. Согласно документу, пятикилометровая пограничная зона создана в Смоленской, Брянской и Псковской областях.

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