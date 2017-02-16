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Идея введения виз между Беларусью и Россией не рассматривается

17.02.2017 09:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Кремль не рассматривает возможность введения визового режима между Беларусью и Россией, заявил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) накануне опубликовал данные о том, что порядка 78% россиян выступают за введение визового режиме между Беларусью и РФ.

Идея введения виз между Беларусью и Россией не рассматривается
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Такое количество поддерживающих визовый вопрос вызвано решением Беларуси разрешить пятидневный безвизовый въезд для жителей 80 государств. Впрочем, Россия визы для белорусов вводить не планирует.

"Нет, такая тема не рассматривается", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, возможно ли введение визового режима.

Указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств вступил в силу 12 февраля. Документ устанавливает безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск.

В декабре глава ФСБ Александр Бортников подписал указ о создании Россией пограничной зоны с Беларусью. Согласно документу, пятикилометровая пограничная зона создана в Смоленской, Брянской и Псковской областях.

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Теги: Минск
 
 
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Согласно данным недавнего исследования ВЦИОМ, порядка 78% россиян выступают за введение визового режима с республикой.

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