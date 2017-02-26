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МИД о продлении оружейного эмбарго: санкции контрпродуктивны

27.02.2017 18:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев – Sputnik. Продление Евросоюзом в отношении Беларуси оружейного эмбарго является контрпродуктивным шагом, заявил в пятницу, комментируя решение ЕС, начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

МИД о продлении оружейного эмбарго: санкции контрпродуктивны
© Sputnik Александр Вильф
ЕС продлил оружейное эмбарго против Беларуси, биатлон - вне санкций

Евросоюз в понедельник продлил на год действие оружейного эмбарго против Беларуси и индивидуальных санкций в отношении четырех человек, при этом исключение сделано для оружия для биатлона.

"Мы изначально исходим из того, что санкции несправедливы и контрпродуктивны. Продление оставшихся ограничений в отношении нашей страны в виде оружейного эмбарго и санкций против четырех физических лиц на очередной год не соответствует духу развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Европейским союзом", – сказал Мирончик. 

По его словам, разблокировка поставок в республику снаряжения для биатлона является лишь частичным устранением противоречия в режиме оружейного эмбарго. "Однако сохраняющийся оружейный запрет продолжает распространяться на товары, не имеющие никакого отношения к заявленным ЕС целям", – уточнил представитель МИД.

Он также сообщил, что Минск рассчитывает на последующие шаги ЕС по отмене оставшихся ограничений – это будет свидетельствовать о том, что политика давления на Беларусь – ответственного партнера и соседа Евросоюза – осталась в прошлом. 

"Белорусская сторона продолжит взаимодействие с ЕС в целях полной отмены санкций", – заключил Мирончик.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь, по информации ведомства, продолжит взаимодействие с ЕС для полной отмены санкций.

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