Разногласия России и Беларуси в нефтегазовых вопросах и других сферах не должны привести к прекращению военного сотрудничества.

Об этом заявил Лукашенко 20 марта, заслушав доклад о совместных стратегических учениях стран «Запад-2017», сообщили в Администрации президента .

По словам главы государства, учение демонстрирует постоянство постоянства «в обеспечении безопасности двух братских народов», и «шутить с безопасностью, обороноспособностью» общих рубежей «ни в коем случае нельзя».

Лукашенко считает, что следует непрерывно повышать мастерство и уровень региональной группировки войск для защиты западных рубежей Союзного государства в условиях сложной международной обстановки.

«В случае конфликта, не дай бог войны, существует определенный план ведения боевых действий силами белорусских Вооруженных Сил, которые немедленно подкрепляются соответствующими вооруженными силами Российской Федерации», - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что учение «Запад-2017» должно быть полностью прозрачным для представителей НАТО. «Если натовцы хотят присутствовать на нашем учении, милости просим», - сказал он, добавив, что учения носят исключительно оборонный характер.

По мнению Александра Лукашенко, совместное учение - это лучший способ проверить готовность военнослужащих двух стран к взаимодействию. Президент напомнил, что много лет назад Беларусь и Россия условились проводить подобные учения поочередно на территории одной и другой стран, сейчас очередь Беларуси.

«Запад-2017» - это стратегическое учение вооруженных сил двух стран, его проводят раз в два года. В нынешнем году маневры пройдут осенью.

Напомним, с 1 января 2017 года российский газ для Беларуси подорожал на 6,81%, до 141,1 долларов США а 1 тыс. куб. м. При этом цены для Беларуси не могут быть равнодоходными.

В конце февраля белорусский министр энергетики Владимир Потупчик заверил, что газовый вопрос с Россией решен , осталось лишь поставить точку на самом высоком уровне. Однако доволно длительный отпуск Александра Лукашенко в Сочи не привел к его переговорам с Владимиром Путиным, и вопрос остался нерешенным.

Чуть позднее, буквально через пару дней после заявлений Потупчика, российская сторона опровергла факт договоренности : в РФ настаивают на полном погашении Беларусью долга по газу, который накопился за прошлый год. А сумма, между тем, уже перевалила за полмиллиарда долларов.