МИНСК, 23 мар — Sputnik. Беларусь приблизилась к введению моратория на смертную казнь, следующим шагом может стать ее отмена, заявила на заседании рабочей группы по проблематике применения смертной казни председатель комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Гуйвик.



© Sputnik / Виктор Толочко Андрейченко: Беларусь открыта к диалогу по проблеме смертной казни

В заседании рабочей группы принимают участие докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Беларуси Андреа Ригони, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Беларуси Петр Деттмар, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб, чрезвычайный и полномочный посол Польши в РБ Конрад Павлик.

"Мы не говорим о том, что нужно забирать жизнь человека. Разговор начат, и он будут продолжен, и я полагаю, что мы приблизились к введению моратория на смертную казнь", — сказала депутат.

"Беларусь готова говорить, может быть, не о полной отмене смертной казни, но о моратории на исполнение приговоров, мы уже готовы", — сказала Гуйвик, добавив, что следующим шагом может стать отмена смертной казни.

Она также отметила, что в последние годы Беларусь проводит активную позицию по ограничению применения смертной казни, как на законодательном уровне, так и на практике. В данной связи она привела пример о том, что существует досудебное соглашение с обвиняемым.

"Если он выполнит все условия, то к нему, вне зависимости от тяжести совершенного преступления, не будет применена смертная казнь", — сказала Гувик.

По ее словам, исключительная мера наказания не применяется к лицам, не достигшим 18 лет, женщинам и мужчинам, достигшим 65 лет. Есть также альтернативный вид наказания — пожизненное заключение.

В свою очередь заместитель председателя комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Дмитрий Гоборов отметил, что не нужно давить на страну по вопросу отмены смертной казни.

"Не надо давить на нас и жать, не надо быстро бежать", — сказал депутат.

По его словам, в Беларуси сегодня "никто однозначно не скажет, оставить ли все как есть, внести мораторий или отменить смертную казнь".

По его словам, в настоящее время соотношение тех, кто "за" и кто "против" смертной казни составляет 50 на 50, к примеру, в рабочих коллективах выступают за то, чтобы оставить смертную казнь, чтобы "был порядок в стране".

"Мы должны эту тематику обсуждать в обществе и вести диалог", — подчеркнул он.

Часть заседания рабочей группы, на которой выступали представители ПАСЕ, евродипломаты, проходит без присутствия прессы.