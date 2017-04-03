МИНСК, 3 апр – Sputnik. У Минска и Москвы не осталось спорных вопросов, проблема рефинансирования задолженности Беларуси перед Россией за газ будет решена в ближайшее время, заявил президент республики Александр Лукашенко по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.



© Sputnik Илья Питалев Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси

В понедельник российский лидер сообщил, что Беларусь и Россия решили газовый спор и нашли выход из сложной ситуации. Однако при этом республика должна будет заплатить РФ 720 миллионов долларов США за уже поставленный газ.

"Владимир Владимирович, я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией. Президент пообещал, что в течение сегодняшнего – завтрашнего дня он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу", – сказал Лукашенко.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день у нас не осталось нерешенных вопросов. Более того, мы смогли заглянуть в будущее функционирование наших экономик. Мы решили эти вопросы. Думаю, что в течение десяти дней, как сказал президент, наши правительства это все формализуют и введут наши экономики в нормальный ритм работы", – добавил он.

Глава государства поблагодарил президента РФ и подчеркнул, что Москва и Минск "должны держаться вместе".

"Еще раз благодарю вас, Владимир Владимирович. Очень сожалею, что все так получилось. Но мы должны держаться вместе, и народы это должны видеть, что мы сегодня с вами и продемонстрировали", – сказал Лукашенко.

Читайте также:

Пресс-служба Лукашенко: встреча с Путиным длилась несколько часов>>