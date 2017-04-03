﻿ Лукашенко о газовом споре: сожалею, что так получилось. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о газовом споре: сожалею, что так получилось

03.04.2017 21:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 апр – Sputnik. У Минска и Москвы не осталось спорных вопросов, проблема рефинансирования задолженности Беларуси перед Россией за газ будет решена в ближайшее время, заявил президент республики Александр Лукашенко по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Лукашенко о газовом споре: сожалею, что так получилось
© Sputnik Илья Питалев
Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси

В понедельник российский лидер сообщил, что Беларусь и Россия решили газовый спор и нашли выход из сложной ситуации. Однако при этом республика должна будет заплатить РФ 720 миллионов долларов США за уже поставленный газ.

"Владимир Владимирович, я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией. Президент пообещал, что в течение сегодняшнего – завтрашнего дня он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу", – сказал Лукашенко.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день у нас не осталось нерешенных вопросов. Более того, мы смогли заглянуть в будущее функционирование наших экономик. Мы решили эти вопросы. Думаю, что в течение десяти дней, как сказал президент, наши правительства это все формализуют и введут наши экономики в нормальный ритм работы", – добавил он.

Глава государства поблагодарил президента РФ и подчеркнул, что Москва и Минск "должны держаться вместе".

"Еще раз благодарю вас, Владимир Владимирович. Очень сожалею, что все так получилось. Но мы должны держаться вместе, и народы это должны видеть, что мы сегодня с вами и продемонстрировали", – сказал Лукашенко.

Читайте также:

Пресс-служба Лукашенко: встреча с Путиным длилась несколько часов>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства благодарен Путину за то, что он пошел навстречу в плане рефинансирования задолженностей Беларуси перед РФ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Пресс-служба Лукашенко: встреча с Путиным длилась несколько часов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика