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Лавров о встрече с Тиллерсоном: поговорили продуктивно и откровенно

12.04.2017 20:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что наблюдаются попытки помешать сотрудничеству Вашингтона и Москвы, а также обострить конфронтацию, что является недальновидными действиями.

Лавров о встрече с Тиллерсоном: поговорили продуктивно и откровенно
© Sputnik Сергей Пятаков
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетел в Москву накануне. В РФ назвали данный визит своевременным, который также предоставляет возможность двум странам прояснить перспективы взаимодействия по широкому кругу вопросов, в том числе противодействия терроризму.

"Мы видим попытки помешать сотрудничеству, попытки обострить конфронтацию. Считаем, что это недальновидный подход", – заявил Лавров во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Тиллерсоном.

Министр также добавил, что историей доказано – когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только россияне и американцы, но и весь мир.

Лавров назвал переговоры с госсекретарем США откровенными и обстоятельными.

"Только что состоялась продолжительная, более двух часов, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений, для взаимодействия по международным делам", – сказал он.

По мнению Лаврова, нынешний этап в отношениях двух стран не самый спокойный: есть многочисленные проблемы, включая те, которые были оставлены предыдущей администрацией США – экс-президента Барака Обамы.

Министр также сообщил, что Россия и США подтвердили нацеленность на борьбу с терроризмом.

В свою очередь Тиллерсон отметил, что стороны должны сделать все, чтобы приостановить деградацию в отношениях России и США и восстановить доверие между странами. Он также отметил, что состоявшиеся в Москве переговоры считает продуктивными, даже несмотря на низкий уровень доверия между двумя государствами.

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны переговоров заявляют, что встреча в Москве была продуктивной, несмотря на существующие разногласия.

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