Уже в воскресенье 23 апреля во Франции пройдет первый тур голосования — практически все эксперты сходятся во мнении, что затем последует и второй. Sputnik простым языком поясняет, что происходит в рамках французской президентской кампании и почему это важно для всей Европы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президентские выборы во Франции: что происходит? Главные фавориты президентской гонки - Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, однако выборы во Франции могут принести сюрпризы.