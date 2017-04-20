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Президентские выборы во Франции: что происходит?

21.04.2017 07:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Уже в воскресенье 23 апреля во Франции пройдет первый тур голосования — практически все эксперты сходятся во мнении, что затем последует и второй. Sputnik простым языком поясняет, что происходит в рамках французской президентской кампании и почему это важно для всей Европы.

 
 
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Главные фавориты президентской гонки - Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, однако выборы во Франции могут принести сюрпризы.

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