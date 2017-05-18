Минский диалог важен как нейтральная площадка для обсуждения альтернативных точек зрения - Макей

19 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Минский диалог важен как нейтральная площадка для обсуждения альтернативных точек зрения. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на открытии международной конференции "25 лет внешней политики Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в последнее время появились скептические высказывания о минской площадке как месте урегулирования многих острых вопросов. В связи с этим министр обратил внимание, что тема создания минской площадки созрела как раз в недрах аналитического сообщества. По его глубокому убеждению, необходимо поддерживать нейтральные площадки, подобные минскому диалогу, которые в том числе тесно работают с другими государствами, собирают известных экспертов.

Министр иностранных дел, выступление которого было посвящено 25-летию внешней политики Беларуси, подчеркнул большой вклад в нее научного и образовательного сообщества. "В последнее время мы наблюдаем поступательное развитие собственного экспертного сообщества, объединяющего академические, образовательные центры, независимые фабрики мысли. Как сотрудничество между ними, так и естественная творческая конкуренция являются важным фактором для осмысления и, убежден, активизации внешнеполитического процесса", - сказал Владимир Макей.

Он отметил важность того, что мероприятие проходит с участием всех министров иностранных дел Беларуси, занимавших этот пост в прошлые годы, послов зарубежных стран. Это уникальная возможность фактически заново прочесть одну из интереснейших страниц новейшей белорусской истории, оценить результативность избранной внешней политики, которая является отражением общей политики белорусского государства с устойчивой общественно-политической системой.

Владимир Макей выразил надежду, что прозвучавшие на конференции доклады об истоках и специфике формирования белорусской внешней политики дадут неплохую пищу для размышлений о позициях Беларуси на международной арене, позитивных сторонах внешнеполитического курса и возможных упущениях, требующих дополнительного внимания.-0-