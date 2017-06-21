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Прокуратура не усмотрела нарушений в действиях ОМОНа, задержавшего правозащитников 25 марта
21.06.2017 18:00 — Новости Политики | БДГ
Правозащитники получили ответ на свое обращение в прокуратуру по поводу задержания сотрудниками ОМОНа на День Воли. Ответ оказался предсказуем: в действиях омоновцев нарушений не выявлено.
Как сообщает
Ознакомиться с результатами проверки правозащитницу и еще двух наблюдателей пригласили в Первомайский РУВД 20 июня. «Вясна» отмечает, что в заключении по факту проверки, которое и показали правозащитникам, содержалось две ошибки (было указано неверное время начала проверки и число людей), а с рапортом начальника ОМОНа, командовавшего задержанием, правозащитникам ознакомиться и вовсе не дали. В документе в качестве причины проверки сотрудниками ОМОНа было указано сообщение о «нахождении по адресу пр-т Независимости, 78а - 48 большого количества подозрительных граждан».
По результатам проверки управление внутренних дел администрации Первомайского района не нашло нарушений в действиях сотрудников милиции, которые 25 марта осуществляли задержание наблюдателей. Тогда напомним, ОМОН ввалился в офис во время инструктажа для наблюдателей перед Днем Воли. Правозащитница отметила, что с результатами проверки не согласна.
Напомним, что в ходе Дня Воли,
По словам председателя Верховного суда Валентина Сукало, в Мингорсуд было подано 9 жалоб на решение судов по административным делам задержанных на акциях протеста в Минске. Генеральный прокурор Алексей Конюк
Международные правозащитники, а также США и Евросоюз
Между тем Министерство иностранных дел Беларуси
Католический митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич
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Правозащитники получили ответ на свое обращение в прокуратуру по поводу задержания сотрудниками ОМОНа на День Воли. Ответ оказался предсказуем: в действиях...
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