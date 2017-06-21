Прокуратура не усмотрела нарушений в действиях ОМОНа, задержавшего правозащитников 25 марта

Правозащитники получили ответ на свое обращение в прокуратуру по поводу задержания сотрудниками ОМОНа на День Воли. Ответ оказался предсказуем: в действиях омоновцев нарушений не выявлено.

Как сообщает сайт ПЦ «Вясна», правозащитница Наста Лойко получила ответ на свое обращение в прокуратуру Первомайского района Минска по поводу задержания наблюдателей БХК И ПЦ «Весна» во время инструктажа перед акцией на День Воли. Обращение правозащитницы было перенаправлено в РУВД Первомайского района, который провел проверку по действиям сотрудников милиции и вполне ожидаемо не нашел нарушений действующего законодательства со стороны милиционеров.

Ознакомиться с результатами проверки правозащитницу и еще двух наблюдателей пригласили в Первомайский РУВД 20 июня. «Вясна» отмечает, что в заключении по факту проверки, которое и показали правозащитникам, содержалось две ошибки (было указано неверное время начала проверки и число людей), а с рапортом начальника ОМОНа, командовавшего задержанием, правозащитникам ознакомиться и вовсе не дали. В документе в качестве причины проверки сотрудниками ОМОНа было указано сообщение о «нахождении по адресу пр-т Независимости, 78а - 48 большого количества подозрительных граждан».

По результатам проверки управление внутренних дел администрации Первомайского района не нашло нарушений в действиях сотрудников милиции, которые 25 марта осуществляли задержание наблюдателей. Тогда напомним, ОМОН ввалился в офис во время инструктажа для наблюдателей перед Днем Воли. Правозащитница отметила, что с результатами проверки не согласна.

Напомним, что в ходе Дня Воли, объявленного незаконным , сотрудники правоохранительных органов избивали и задержали свыше 700 человек, среди них были случайные свидетели, журналисты, правозащитники.

По словам председателя Верховного суда Валентина Сукало, в Мингорсуд было подано 9 жалоб на решение судов по административным делам задержанных на акциях протеста в Минске. Генеральный прокурор Алексей Конюк объявил , что Мингорисполком не нарушал законодательства, а также раскритиковал работу СМИ.

Международные правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей . Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ: кадры перекрытого омоновцами в полной экипировке центра Минска, а также брутального разгона мирной акции, облетели весь мир.

Между тем Министерство иностранных дел Беларуси попыталось объяснить странам Запада, выразившим свою обеспокоенность событиями в стране, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.