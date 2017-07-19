МИНСК, 20 июл – Sputnik. Белорусская официальная делегация прилетела в Киев регулярным рейсом авиакомпании "Белавиа", сообщила в четверг пресс-служба аэропорта украинской столицы.

Как ранее проинформировали в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко, белорусский лидер прибудет в Киев в пятницу 21 июля.

"Официальная делегация Беларуси прибыла в Киев регулярным рейсом", – сообщили в аэропорту.

Пресс-служба также опубликовала фото лайнера Boeing 737 авиакомпании "Белавиа", по трапу которого спускаются вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и глава МИД Беларуси Владимир Макей, летевшие, по-видимому, бизнес-классом.



© Фото: аэропорт "Киев" Встреча белорусских чиновников в Киеве

Ожидается, что Лукашенко проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе. Лидеры стран обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной, а также международную обстановку и проблемы урегулирования конфликта на Донбассе.