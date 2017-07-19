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Белорусские чиновники прилетели в Киев обычным рейсом "Белавиа"

20.07.2017 18:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл – Sputnik. Белорусская официальная делегация прилетела в Киев регулярным рейсом авиакомпании "Белавиа", сообщила в четверг пресс-служба аэропорта украинской столицы.

Как ранее проинформировали в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко, белорусский лидер прибудет в Киев в пятницу 21 июля.

"Официальная делегация Беларуси прибыла в Киев регулярным рейсом", – сообщили в аэропорту.

Пресс-служба также опубликовала фото лайнера Boeing 737 авиакомпании "Белавиа", по трапу которого спускаются вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и глава МИД Беларуси Владимир Макей, летевшие, по-видимому, бизнес-классом.

Белорусские чиновники прилетели в Киев обычным рейсом "Белавиа"
© Фото: аэропорт "Киев"
Встреча белорусских чиновников в Киеве

Ожидается, что Лукашенко проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе. Лидеры стран обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной, а также международную обстановку и проблемы урегулирования конфликта на Донбассе.

 
Теги: Минск
 
 
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Судя по фото, размещенным пресс-службой аэропорта "Киев", Макей и Семашко летели в бизнес-классе.

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