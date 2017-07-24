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Беларусь подарит Молдове 5 тракторов и две машины коммунальной техники
25.07.2017 11:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что договоренности, достигнутые в ходе его переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, начинают выполняться.
Додон
© Sputnik / Виктор Толочко
"В результате договоренностей будут предприняты следующие совместные действия. Беларусь предоставит Молдове партию сельскохозяйственной техники в качестве гуманитарной помощи: пять тракторов марки "МТЗ-82", а также коммунальную технику — две специальные машины", — говорится на сайте молдавского президента.
Также, отмечается там, группа молдавских детей из социально уязвимых либо неблагополучных семей пройдет оздоровление в лагере "Зубренок" на Нарочи.
В Минске 30 сентября пройдет Фестиваль молдавского вина.
"В рабочем процессе находится открытие прямого авиасообщения между Кишиневом и Минском. Разрабатываются двусторонние соглашения об увеличении доступа к медицинским услугам наших соотечественников из Беларуси", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Sputnik, традиция обмена подарками близка президенту Беларуси. Так, например, встречаясь в конце декабря минувшего года с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой,
В марте 2017 года в Минске
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Президент Молдовы заявляет, что договоренности, достигнутые между ним и президентом Беларуси, уже начинают выполняться.
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