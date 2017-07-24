ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь подарит Молдове 5 тракторов и две машины коммунальной техники

25.07.2017 11:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что договоренности, достигнутые в ходе его переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, начинают выполняться.

Додон был с официальным визитом в Беларуси в середине июля, он провел переговоры с Лукашенко в Витебске, где также принял участие в церемонии музыкального фестиваля "Славянский базар". В начале визита Додон посетил в Минске некоторые промпредприятия и встретился с представителями молдавской диаспоры. Позднее стало известно, что назад в Кишинев молдавский лидер вернулся на чартере "Белавиа", который был ему предоставлен белорусской стороной. Прилетел Додон в Минск регулярным рейсом.

Беларусь подарит Молдове 5 тракторов и две машины коммунальной техники
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Молдовы: знание русского языка – большой плюс

"В результате договоренностей будут предприняты следующие совместные действия. Беларусь предоставит Молдове партию сельскохозяйственной техники в качестве гуманитарной помощи: пять тракторов марки "МТЗ-82", а также коммунальную технику — две специальные машины", — говорится на сайте молдавского президента.

Также, отмечается там, группа молдавских детей из социально уязвимых либо неблагополучных семей пройдет оздоровление в лагере "Зубренок" на Нарочи.

В Минске 30 сентября пройдет Фестиваль молдавского вина.

"В рабочем процессе находится открытие прямого авиасообщения между Кишиневом и Минском. Разрабатываются двусторонние соглашения об увеличении доступа к медицинским услугам наших соотечественников из Беларуси", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Sputnik, традиция обмена подарками близка президенту Беларуси. Так, например, встречаясь в конце декабря минувшего года с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, Лукашенко обменялся с ним подарками перед Новым годом — белорусский лидер подарил Кучме плюшевого петуха, а сам получил в подарок сборник трудов Никколо Макиавелли.

В марте 2017 года в Минске принимали президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Лукашенко преподнес своему грузинскому коллеге подарочный вариант слуцкого пояса, грузинский белорусскому президенту — две картины.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Молдовы заявляет, что договоренности, достигнутые между ним и президентом Беларуси, уже начинают выполняться.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: развитие отечественного тракторостроения затрагивает интересы всего государства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика