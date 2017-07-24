Беларусь подарит Молдове 5 тракторов и две машины коммунальной техники

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что договоренности, достигнутые в ходе его переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, начинают выполняться.

Додон был с официальным визитом в Беларуси в середине июля , он провел переговоры с Лукашенко в Витебске, где также принял участие в церемонии музыкального фестиваля "Славянский базар" . В начале визита Додон посетил в Минске некоторые промпредприятия и встретился с представителями молдавской диаспоры. Позднее стало известно, что назад в Кишинев молдавский лидер вернулся на чартере "Белавиа" , который был ему предоставлен белорусской стороной. Прилетел Додон в Минск регулярным рейсом.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент Молдовы: знание русского языка – большой плюс

"В результате договоренностей будут предприняты следующие совместные действия. Беларусь предоставит Молдове партию сельскохозяйственной техники в качестве гуманитарной помощи: пять тракторов марки "МТЗ-82", а также коммунальную технику — две специальные машины", — говорится на сайте молдавского президента.

Также, отмечается там, группа молдавских детей из социально уязвимых либо неблагополучных семей пройдет оздоровление в лагере "Зубренок" на Нарочи.

В Минске 30 сентября пройдет Фестиваль молдавского вина.

"В рабочем процессе находится открытие прямого авиасообщения между Кишиневом и Минском. Разрабатываются двусторонние соглашения об увеличении доступа к медицинским услугам наших соотечественников из Беларуси", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Sputnik, традиция обмена подарками близка президенту Беларуси. Так, например, встречаясь в конце декабря минувшего года с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, Лукашенко обменялся с ним подарками перед Новым годом — белорусский лидер подарил Кучме плюшевого петуха, а сам получил в подарок сборник трудов Никколо Макиавелли.

В марте 2017 года в Минске принимали президента Грузии Георгия Маргвелашвили . Лукашенко преподнес своему грузинскому коллеге подарочный вариант слуцкого пояса, грузинский белорусскому президенту — две картины.