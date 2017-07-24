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Украинцы утверждают, что не помогали Клинтон во время выборов

25.07.2017 19:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Украинское правительство не оказывало поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах в США, заявляет украинское посольство в Вашигнтоне.

Во вторник хозяин Белого дома Дональд Трамп обвинил Киев в попытке саботировать его предвыборную кампанию. По его словам, украинские власти хотели видеть президентом США кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

"Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016", — говорится в сообщении посольства в микроблоге в Twitter.

Украинские дипломаты также поблагодарили США за двухпартийную поддержку Украины.

Выборы президента США состоялись 8 ноября прошлого года. Трамп одержал победу, набрав 304 голосов выборщиков против 227 за Клинтон.  Однако бывший госсекретарь опередила действующего главу государства на 2,9 миллионов голосов избирателей, набрав 65,8 миллионов против 62,9 миллионов.

Сторонники Клинтон неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы. Москва подобные обвинения категорически отвергает.

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство Украины в Вашингтоне прокомментировало призыв Трампа расследовать действия украинского правительства по поддержке Клинтон в период избирательной...

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