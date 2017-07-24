Украинцы утверждают, что не помогали Клинтон во время выборов

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Украинское правительство не оказывало поддержку ни одному из кандидатов на президентских выборах в США, заявляет украинское посольство в Вашигнтоне.

Во вторник хозяин Белого дома Дональд Трамп обвинил Киев в попытке саботировать его предвыборную кампанию . По его словам, украинские власти хотели видеть президентом США кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

"Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016", — говорится в сообщении посольства в микроблоге в Twitter.

Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на Виборах 2016.

Ми вдячні США за двопартійну підтримку України. — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 25 июля 2017 г.

Украинские дипломаты также поблагодарили США за двухпартийную поддержку Украины.

Выборы президента США состоялись 8 ноября прошлого года. Трамп одержал победу, набрав 304 голосов выборщиков против 227 за Клинтон. Однако бывший госсекретарь опередила действующего главу государства на 2,9 миллионов голосов избирателей, набрав 65,8 миллионов против 62,9 миллионов.

Сторонники Клинтон неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы. Москва подобные обвинения категорически отвергает.