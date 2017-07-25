ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко считает дружбу с Кубой одним из приоритетов для Беларуси

26.07.2017 09:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил председателя Государственного Совета и Совета министров Кубы Рауля Кастро Руса с Днем национального восстания, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

В поздравлении Лукашенко подчеркнул, что дальнейшее динамичное развитие белорусско-кубинского сотрудничества во всех сферах взаимного интереса является одним из приоритетов внешней политики Беларуси

"Сегодня в условиях сложной и изменчивой международной обстановки Беларусь особенно ценит надежные и открытые отношения с Кубой. Мы с большим уважением относимся к последовательной и принципиальной политике кубинского государства, направленной на обеспечение социальной справедливости, оборону независимости и национального достоинства", — говорится в поздравлении.

День национального восстания (National Rebellion Day) отмечается 26 июля на Кубе как  один из основных государственных праздников. В этот день в 1953 году группа молодых патриотов совершила попытку вооруженного захвата армейских казарм Монкада на востоке страны. Это событие считается началом Кубинской революции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск с уважением относится к политике кубинских властей, поскольку она направлена на обеспечение социальной справедливости и защиту независимости.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Украинцы утверждают, что не помогали Клинтон во время выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика