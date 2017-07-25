Лукашенко считает дружбу с Кубой одним из приоритетов для Беларуси

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил председателя Государственного Совета и Совета министров Кубы Рауля Кастро Руса с Днем национального восстания, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

В поздравлении Лукашенко подчеркнул, что дальнейшее динамичное развитие белорусско-кубинского сотрудничества во всех сферах взаимного интереса является одним из приоритетов внешней политики Беларуси

"Сегодня в условиях сложной и изменчивой международной обстановки Беларусь особенно ценит надежные и открытые отношения с Кубой. Мы с большим уважением относимся к последовательной и принципиальной политике кубинского государства, направленной на обеспечение социальной справедливости, оборону независимости и национального достоинства", — говорится в поздравлении.

День национального восстания (National Rebellion Day) отмечается 26 июля на Кубе как один из основных государственных праздников. В этот день в 1953 году группа молодых патриотов совершила попытку вооруженного захвата армейских казарм Монкада на востоке страны. Это событие считается началом Кубинской революции.