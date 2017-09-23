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Парламентские выборы в Германии: открылись избирательные участки

24.09.2017 09:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 сен — Sputnik. Парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки уже открылись по всей стране.

По итогам выборов будет сформировано новое правительство и назначен канцлер. Избирательные участки начали работать с восьми утра по местному времени, закроются они в шесть часов вечера.

Парламентские выборы в Германии: открылись избирательные участки
© Sputnik/
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В течение дня также станут известны результаты экзит-поллов — опросов избирателей на выходе из участков. Обычно полученные данные достаточно точно отражают исход голосования.

Ранее социологический институт INSA провел исследование, согласно результатам которого за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель могут отдать свой голос 34% опрошенных.

На втором месте с 21% — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Мартина Шульца.

На третьем — правая "Альтернатива для Германии" с 13%.

В текущем году затраты на парламентские выборы составят до 84 миллионов евро. Самому юному претенденту на депутатское кресло — 18 лет, а самому пожилому — 89. Общее количество кандидатов составляет почти пять тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 60 миллионов граждан Германии, которые обладают правом голоса, выберут новый Бундестаг.

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