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Палаточный городок возле Рады сносить не будут
18.10.2017 08:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Палаточный городок, который накануне разбили участники акции протеста у здания Верховной рады в Киеве, сносить не будут, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.
© AFP/ Sergei SUPINSKY
Накануне
"Право на мирные акции протеста — одно из главных достижений Майдана. Власть терпеливо делает все, чтобы обеспечить эту норму конституции… Никакого сноса палаток не будет… Случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестко преследоваться", — написал Луценко в
Напомним, в ходе акции между сотрудниками полиции и участниками митинга произошло несколько стычек. Организаторы заявили, что это была провокация со стороны правоохранителей. В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что силовики действовали адекватно и законно, чего нельзя сказать о "горячих головах" со стороны протестующих. Согласно последним данным, в результате столкновений пострадали два представителя полиции, информации о пострадавших среди митингующих нет.
Луценко также обратил внимание, что устроители акции рассчитывали на провокации со стороны властей.
"Знаю точно, и в свое время докажу, что часть организаторов акции протеста сделали ставку только на провокации. У спецслужб была информация, и являются установленными факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящимися среди митингующих", — пояснил Луценко.
Генпрокурор добавил, что именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД.
В настоящее время несколько сотен силовиков охраняют Верховную раду и периметр прилегающей территории.
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Среди митингующих, по данным спецслужб, есть члены незаконных формирований, которые хранят при себе оружие.
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