Палаточный городок возле Рады сносить не будут

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Палаточный городок, который накануне разбили участники акции протеста у здания Верховной рады в Киеве, сносить не будут, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.



© AFP/ Sergei SUPINSKY Митингующие устанавливают палатки у Рады, одну готов занять Саакашвили

Накануне несколько тысяч человек собрались на митинг у стен Рады . Организаторами акции стали националистические партии, а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряд общественных организаций. К вечеру активисты начали ставить палатки. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

"Право на мирные акции протеста — одно из главных достижений Майдана. Власть терпеливо делает все, чтобы обеспечить эту норму конституции… Никакого сноса палаток не будет… Случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестко преследоваться", — написал Луценко в Facebook .

Напомним, в ходе акции между сотрудниками полиции и участниками митинга произошло несколько стычек. Организаторы заявили, что это была провокация со стороны правоохранителей. В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что силовики действовали адекватно и законно, чего нельзя сказать о "горячих головах" со стороны протестующих. Согласно последним данным, в результате столкновений пострадали два представителя полиции, информации о пострадавших среди митингующих нет.

Луценко также обратил внимание, что устроители акции рассчитывали на провокации со стороны властей.

"Знаю точно, и в свое время докажу, что часть организаторов акции протеста сделали ставку только на провокации. У спецслужб была информация, и являются установленными факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящимися среди митингующих", — пояснил Луценко.

Генпрокурор добавил, что именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД.

В настоящее время несколько сотен силовиков охраняют Верховную раду и периметр прилегающей территории.