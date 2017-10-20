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Беларусь положительно оценила местные выборы в Венесуэле

20.10.2017 21:48 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Выборы губернаторов, которые прошли в Венесуэле, показали, что страна способна решать демократическим путем возникшие трудности, заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Беларусь положительно оценила местные выборы в Венесуэле
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Венесуэла развертывает армию в преддверии выборов в регионах

"Выборы губернаторов штатов, состоявшиеся в Венесуэле 15 октября 2017 года, подтвердили стремление венесуэльского народа к решению социально-экономических проблем цивилизованным путем в рамках правового и конституционного поля", — цитирует пресс-служба внешнеполитического ведомства слова Мирончика.

Представитель МИД отметил, что шаги, который правительство латиноамериканской страны предприняло для объединения общества, дали положительные результаты.

"Прошедшие в Венесуэле выборы продемонстрировали способность венесуэльского народа самостоятельно решать возникающие трудности демократическим путем в соответствии с конституцией страны, без какого бы то ни было давления извне", — подчеркнул Мирончик.

В ходе выборов губернаторов, которые прошли в Венесуэле, в 18 штатах страны победили проправительственные кандидаты, в еще пяти — представители оппозиции. Теперь все избранные народом губернаторы должны принести присягу перед национальным учредительным собранием.

Незадолго до выборов президент Венесуэлы совершил официальный видит в Минск, где встретился со своим белорусским коллегой, Александром Лукашенко и открыл памятник Симону Боливару в одноименном сквере в белорусской столице.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти страны предприняли верные шаги для объединения общества, говорится в сообщении белорусского МИД.

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