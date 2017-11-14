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Ермошина о Собчак, фриках и "принципе почвы" на местных выборах
15.11.2017 17:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает, что участие в президентской кампании в России таких персоналий как Ксения Собчак и Екатерина Гордон, повысит явку избирателей.
© Sputnik / Виктор Толочко
Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года. Кроме постоянных участников президентских компаний в РФ — лидера ЛДПР Владимира Жириновского, лидера КПРФ Григория Зюганова, основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского, на настоящий момент заявили о том, что будут бороться за президентское кресло, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, правозащитница Екатерина Гордон, телеведущая Ксения Собчак, блогер с непогашенной судимостью Алексей Навальный.
"Я думаю, что эти дамы работают на рекламу выборов, а это всегда повышает явку избирателей", — данное мнение высказала журналистам Ермошина, отвечая на вопрос Sputnik о том, как она расценивает президентские амбиции телеведущей Собчак и
При этом Ермошина отметила, что это их конституционное право.
Фрики будут, но не много
Отвечая на вопрос Sputnik о вероятности участия в избирательной кампании на местных выборах в Беларуси так называемых фриков, Ермошина отметила, что они будут, но не в таком количестве, как на президентских и парламентских выборах.
"Фриков на выборах чаще всего проплачивают. Это делается для того, чтобы привлечь к себе внимание. Сейчас привлекают к себе внимание по любому поводу, делают рекламу на всем, даже на смерти собственного кота", — сказала Ермошина.
"Поэтому, может быть, и будут и у нас на местных выборах фрики. Но я не думаю, что их будет большое количество", — отметила глава ЦИК.
Президентская кампания 2015 года побила рекорд по количеству неординарных личностей, которые заявили о своих президентских амбициях. Как ранее сообщал Sputnik, среди них была экс-учительница Татьяна Бирюкова, представившаяся как родственница Коко Шанель, "рыжая" Ирина Першина, несколько самовыдвиженцев, один из которых явился в ЦИК пьяным, а другой принес документы на три дня позже срока. Самым необычным в президентской кампании был
Принцип почвы
Говоря о трендах предстоящей избирательной кампании, главы ЦИК отметила, что будет действовать так называемый "принцип почвы", т.е. выдвигаться можно будет только по тому местному Совету, где человек проживает или работает.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кроме того, претенденты могут одновременно избираться по нескольким видам Советов, то есть, проживая на территории, например, сельской местности в Гомельской области, можно избираться и в сельский Совет, где проживаешь, и в районный Совет, и даже в областной. "А вот избираться одновременно в Советы одного уровня нельзя", — подчеркнула Лидия Ермошина.
В местные Советы депутатов будет избрано чуть более 18 тысяч депутатов. Избирательная гонка начнется за 3 месяца до основного дня голосования, не позднее 18 ноября. Основной день голосования — 18 февраля 2017 года.
Бюджет местных выборов составит около 10,5 миллиона долларов, почти 70 процентов выделенных государством денег пройдет на заработную плату членам участковых избирательных комиссий.
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Выборы в местные Советы депутатов Беларуси обойдутся казне около 10,5 миллиона долларов, почти 70 процентов выделенных государством денег пройдет на заработную...
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