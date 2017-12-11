ЦЕИ доказала свою востребованность в качестве площадки для диалога и сотрудничества - Кобяков

Андрей Кобяков

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центрально-Европейская инициатива доказала свою востребованность в качестве площадки для диалога и сотрудничества по самому широкому спектру направлений. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече глав правительств стран ЦЕИ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

2017-й был годом белорусского председательства в Центрально-Европейской инициативе. По словам Андрея Кобякова, оно стало для страны не только своеобразным вызовом, но и важным, исключительно полезным опытом. Беларусь избрала в качестве главной темы своего председательства в ЦЕИ продвижение совместимости и взаимодополняемости в Большой Европе. Актуальность темы подтверждает тот факт, что для государств Центральной и Восточной Европы все более остро встает вопрос развития логистической и транспортной инфраструктуры, особенно в контексте сопряжения китайского проекта "Один пояс и один путь" с транспортной сетью Евросоюза. Беларусь в рамках председательства в ЦЕИ стремилась придать динамику синхронизации планов по совместному расширению транспортной инфраструктуры, сближению стандартов, упрощению таможенных процедур и развитию логистических услуг, а также гармонизации цифровых рынков государств - участников организации.

Основная тема сегодняшней встречи в Минске - возрастающая роль стран ЦЕИ в продвижении совместимости и взаимодополняемости различных интеграционных процессов в Большой Европе, включая объединение усилий в противостоянии новым угрозам стабильности в регионе и укреплении прагматичного экономического сотрудничества между различными интеграционными форматами.

Беларусь во время председательства в ЦЕИ провела ряд мероприятий, в том числе встречу министров иностранных дел стран - членов организации, министерскую конференцию по науке и технологиям, сессию Парламентской ассамблеи ЦЕИ, министерскую конференцию по тематике взаимосвязей и совместимости в регионе ЦЕИ в привязке к новому Шелковому пути, заседания комитета национальных координаторов и рабочей группы по управлению организацией.

Центрально-Европейская инициатива создана в 1989 году как организация, призванная содействовать развитию устойчивых связей между государствами Центральной, Западной и Восточной Европы в области политики, экономики и культуры, а также для недопущения образования новых разделительных линий в Европейском регионе. Сегодня ЦЕИ насчитывает 18 стран-членов: Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия. Беларусь стала членом ЦЕИ в июне 1996 года.-0-