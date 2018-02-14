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Продолжается досрочное голосование на выборах в местные Советы

14.02.2018 12:59 — Новости Политики | news.21.by  
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Продолжается досрочное голосование на выборах в местные СоветыИнформационное агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление официального представителя Центральной избирательной комиссии сообщает о количестве граждан, которые вчера пришли проголосовать досрочно. Так, по последним данным, в первый день досрочного голосования на выборах депутатов местных Советов Беларуси отдали свои голоса 4,44 % граждан страны. В частности, в Брестской области 13 февраля проголосовали 3,4% избирателей, в Витебской - 4,73%, в Гомельской - 4,18%, в Гродненской - 3,86%, в Минской - 4,09%, в Могилевской - 4,68% и в городе Минске - 5,76%.

Напомним, проголосовать досрочно можно будет по 17 февраля включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Как уточнили  в ЦИК, такое право предоставлено избирателям, которые в основной день выборов не будут находиться по месту своего жительства. Стоит отметить, что тем гражданам, кто 18 февраля будет за рубежом, в ЦИК рекомендуют проголосовать досрочно, поскольку на выборах в местные Советы создание участков для голосования за пределами страны не предусмотрено. Выборы, которые состоятся 18 февраля, будут уже в 28-й созыв местных советов. Они пройдут одновременно по всей республике. К слову, досрочное голосование не проходит на участках, образованных в больницах и санаториях. Там списки избирателей сформируют за два дня до выборов. В списках избирателей – без малого семь миллионов человек. Им предстоит выбрать 18 с лишним тысяч депутатов.

 
 
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Проголосовать досрочно можно будет по 17 февраля включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00

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