Лукашенко объяснил свое решение об отставке министров спорта и лесного хозяйства

16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с трудовым коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината объяснил свое решение об отставке министров спорта и лесного хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не комментирую свои решения, но могу обьяснить их. Вы мои избиратели, и я обязан перед вами объясняться. Думаю, для вас нет ничего нового от Лукашенко: с первых президентских выборов я четко народу сказал, что коррупции в Беларуси быть не может", - отметил Александр Лукашенко.

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