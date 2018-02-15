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Лукашенко объяснил свое решение об отставке министров спорта и лесного хозяйства
16.02.2018 12:10 — Новости Политики | БелТА
16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с трудовым коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината объяснил свое решение об отставке министров спорта и лесного хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я не комментирую свои решения, но могу обьяснить их. Вы мои избиратели, и я обязан перед вами объясняться. Думаю, для вас нет ничего нового от Лукашенко: с первых президентских выборов я четко народу сказал, что коррупции в Беларуси быть не может", - отметил Александр Лукашенко.
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16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с трудовым коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината...
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