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Обмен опытом разных стран важен для достижения ЦУР - Макей

21.02.2018 09:31 — Новости Политики | БелТА  
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Обмен опытом разных стран важен для достижения ЦУР - Макей
Владимир Макей. Фото из архива

21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Обмен опытом разных стран мира является важным для достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Обмен опытом разных стран мира является важным для достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявил министр...

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