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Обмен опытом разных стран важен для достижения ЦУР - Макей
21.02.2018 09:31 — Новости Политики | БелТА
Владимир Макей. Фото из архива
21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Обмен опытом разных стран мира является важным для достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, передает корреспондент БЕЛТА.
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21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Обмен опытом разных стран мира является важным для достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявил министр...
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