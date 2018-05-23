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Белорусская столица на три дня стала центром притяжения большой политики
23.05.2018 21:00 — Новости Политики | БT
Белорусских интеллектуальных и политических брендов стало больше: к интеграции интеграций, минским соглашениям по Украине и «Хельсинки-2» как региональной платформе безопасности сегодня официально добавилась площадка "Минского диалога". По задумке, это новая регулярно действующая фабрика мысли и новый стимул для политиков договорится о безопасности для всех и каждого.
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Две сотни ученых, депутатов, дипломатов политологов и политиков из сорока стран мира собрались на "Минском диалоге". И хотя одноименной площадке уже два с лишним...
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