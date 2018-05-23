В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская столица на три дня стала центром притяжения большой политики Две сотни ученых, депутатов, дипломатов политологов и политиков из сорока стран мира собрались на "Минском диалоге". И хотя одноименной площадке уже два с лишним...

Белорусских интеллектуальных и политических брендов стало больше: к интеграции интеграций, минским соглашениям по Украине и «Хельсинки-2» как региональной платформе безопасности сегодня официально добавилась площадка "Минского диалога". По задумке, это новая регулярно действующая фабрика мысли и новый стимул для политиков договорится о безопасности для всех и каждого.