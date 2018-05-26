В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С официальным визитом в Беларусь прибыл вице-председатель КНР Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" будет определяющим в успешной реализации инициативы "Один пояс - один путь" на глобальном уровне. Об этом...

Говоря о перспективах крупнейшего совместного проекта двух стран, Ван Цишань отметил необходимость привлечения новых инвесторов. "В Китае много парков, в мире "Великий камень" - один. Он должен быть успешным", - подчеркнул зампредседателя КНР. Его официальный визит продлится по 29 мая. Запланированы встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также переговоры с премьер-министром Андреем Кобяковым в расширенном составе.