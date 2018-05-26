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С официальным визитом в Беларусь прибыл вице-председатель КНР
27.05.2018 15:02 — Новости Политики | БT
Говоря о перспективах крупнейшего совместного проекта двух стран, Ван Цишань отметил необходимость привлечения новых инвесторов. "В Китае много парков, в мире "Великий камень" - один. Он должен быть успешным", - подчеркнул зампредседателя КНР. Его официальный визит продлится по 29 мая. Запланированы встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также переговоры с премьер-министром Андреем Кобяковым в расширенном составе.
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