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Поздравление Президенту Сингапура Халиме Якоб
09.08.2018 08:09 — Новости Политики | БT
Глава государства выразил уверенность в наличии значительного потенциала двустороннего сотрудничества с Сингапуром в разных сферах. Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к расширению отношений на принципах дружбы, доверия и взаимного учета интересов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сингапура Халиму Якоб и народ этой страны с Национальным днем. Глава государства выразил...
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