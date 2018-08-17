Лукашенко: осуществлять диктатуру в Беларуси просто нереально

18 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Осуществлять диктатуру в Беларуси просто нереально. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при назначении нового руководства правительства и министерств.

"Я уже говорил, что внимательно отслеживаю реакцию общества на мои решения. Да и у меня уже давно выработалась привычка с первых дней ориентироваться на то, какого мнения люди о том курсе, который проводится в стране", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что, естественно, мнения есть разные. "Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси - это просто нереально. И те, кто подобные вещи заявляет, - это смехотворно. Но порядок в стране всегда был, и он будет", - подчеркнул белорусский лидер.-0-